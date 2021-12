Ninho do Urubu - Divulgação

Ninho do UrubuDivulgação

Publicado 03/12/2021 13:34

Rio - Entre casos resolvidos e muita lamentação, o acidente no Ninho do Urubu, em fevereiro de 2019, que vitimou dez jovens jogadores da base do Flamengo, ganhou mais um capítulo nesta semana. A família do goleiro Christian Esmério acionou o Rubro-negro na 33ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), cobrando o valor de R$ 8.440.000 referentes à danos morais e pensionamento.

Até o momento, entre acordos e casos resolvidos, a situação do arqueiro segue sendo a única em que o clube não conseguiu chegar a um denominador comum com a família.

De acordo com o site "Coluna do Fla", apesar do imbróglio com os familiares de Christian, o Flamengo conseguiu nesta semana um acordo com a mãe de Rykelmo, único caso que estava nos tribunais.

Com a situação envolvendo Christian Esmério na Justiça, o Rubro-negro vê agora apenas um caso restando para "zerar" juridicamente após a tragédia no Ninho do Urubu.

Vale lembrar que a diretoria do Flamengo também chegou a um acordo com as famílias dos sobreviventes no incêndio, totalizando 25 compromissos concretizados pelo clube da Gávea.