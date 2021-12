07/03/2020 - FLAMENGO X BOTAFOGO - 2A RODADA da Taca Rio no Maracana. Torcida Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia - Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

03/12/2021

Rio - O preço dos ingressos para a torcida do Flamengo no duelo desta sexta-feira, contra o Sport, na Arena Pernambuco, segue girando polêmica. Em entrevista ao site "GE", o vice-jurídico do clube pernambucano, Rodrigo Guedes, justificou o preço alto cobrado nos bilhetes.

"A nossa única obrigação é disponibilizar uma cota para a torcida visitante. Não há limite de preço, isso cabe ao clube estabelecer. Teve jogo do Atlético-MG, recentemente, em que valor médio do tíquete era de R$ 750", declarou o dirigente.

"É a lei da oferta e da demanda. Se há uma procura grande, não há problema a gente aumentar o valor. Agora, quem não quiser não compra. Não há imposição de nada", finalizou.