Flamengo empatou com o Sport - Divulgação/Sport

Publicado 03/12/2021 22:00 | Atualizado 03/12/2021 22:01

Rio - Sem qualquer ambição na temporada, o Flamengo entrou em campo para enfrentar o já rebaixado Sport, na Arena Pernambuco, com a missão apenas defender sua honra. Nem isso conseguiu. Depois de sair na frente, o Rubro-Negro carioca cedeu o empate em 1 a 1 e flertou com a derrota. Agora, resta duas rodadas para o esperado fim de uma temporada frustante.

Comando pelo interino Maurício Souza, que levou a campo uma escalação sem boa parte dos titulares, como Gabigol, Arrascaeta, Filipe Luís, Diego Alves e Willian Arão, o time mostrou os mesmos defeitos da era Renato Gaúcho, demitido no início da semana. Faltou entrosamento, organização e honrar todo o investimento feito nos últimos anos. Já com a segunda colocação garantida, o Flamengo foi inferior a um adversário que disputará a Série B no ano que vem.

Mesmo que o jogo não valesse nada, o mistão mostrou pelo menos vontade de sobra no primeiro tempo, enquanto faltava organização. Michael teve duas chances claras de balançar a redes, mas foi só na terceira que conseguiu abrir o placar, aos 39 minutos, após linda jogada de Pedro, que também acabara de perder um grande oportunidade.

Mais relaxado na etapa final, o Rubro-Negro carioca voltou a entregar um gol de bandeja para o adversário, como fez na final da Libertadores. Desta vez o culpado foi Matheuzinho, ao cabecear para trás e deixar a bola nos pés de Gustavo Oliveira, que invadiu a área e deixou tudo igual aos cinco minutos. Só não virou mais um vexame porque David Luiz evitou u mais um gol do Sport no fim.