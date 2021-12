Carol Portaluppi aparece vestindo a camisa do Flamengo - Reprodução

Carol Portaluppi aparece vestindo a camisa do FlamengoReprodução

Publicado 03/12/2021 18:06

Rio - Carol Portaluppi finalmente voltou a dar o ar da graça nas redes sociais na tarde desta sexta-feira. Em sua primeira postagem após o vice do Flamengo na Libertadores, a musa surgiu de biquíni e foi alvo de zoações da torcida do Palmeiras."Já está procurando outro time para torcer?", "Leva o biquíni para usar o no mundial", "Me vende a passagem para o mundial?", "Por que não está mais com a camisa do Flamengo?", "Pai sem time, Carol sem time", "Culpa do seu pai", foram alguns dos comentários que a publicação recebeu.