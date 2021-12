Jorge Jesus, técnico do Benfica - AFP

Publicado 04/12/2021 10:04 | Atualizado 04/12/2021 14:09

Rio - Na mira da diretoria do Flamengo para a próxima temporada, o técnico Jorge Jesus, do Benfica, ficou ainda mais pressionado no cargo nesta sexta-feira (3), após a derrota por 3 a 1 para o Sporting, no Estádio da Luz, pelo Campeonato Português. A volta do treinador à Gávea, no entanto, é improvável.

Mesmo jogando em casa, o Benfica mal conseguiu ver a cor da bola. Sarabia abriu o placar aos oito minutos do primeiro tempo. Na etapa final, Paulinho e o brasileiro naturalizado português Matheus Nunes ampliaram a vantagem. O time de Jorge Jesus só diminuiu no apagar das luzes, com Pizzi.

A derrota deixa a Águia na terceira posição, a quatro pontos do líder Porto e do vice-líder Sporting. Antes líder isolado, agora os resultados fazem Jorge Jesus ser pressionado no clube e a imprensa local não descarta uma demissão entre dezembro e janeiro. O contrato termina em junho de 2022.

O próximo jogo do Benfica será na quarta-feira, contra o Dínamo de Kiev, pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Para avançar às oitavas de final, JJ precisa vencer e torcer para o Barcelona não bater o Bayern de Munique. Caso não se classifique, a pressão ficará ainda maior sobre o treinador.