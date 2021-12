Marcos Braz - Alexandre Vidal/Flamengo

Marcos Braz Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 04/12/2021 12:18 | Atualizado 04/12/2021 14:06

Carlos Carvalhal é o principal nome para comandar o Flamengo AFP Rio - A busca do Flamengo por um treinador pode estar perto do fim. De acordo com o site "Torcedores.com", o Rubro-Negro chegou a um acordo verbal com o português Carlos Carvalhal para assumir o comando da equipe em 2022.

O acerto ocorreu na última sexta-feira, em uma vídeo conferência que contou com o vice-presidente de futebol Marcos Braz, o diretor executivo Bruno Spindel, o empresário Bruno Macedo e o próprio treinador. Agora, Carvalhal precisa conseguir a liberação do Braga, com quem tem contrato até julho de 2022.

Carvalhal, de 56 anos, já dirigiu oito equipes da primeira divisão portuguesa. Conquistou a Taça da Liga em 2008 com o Vitória FC (Setúbal) e foi vice-campeão da Taça de Portugal a frente do Leixões em 2002.