Carlos Carvalhal é o principal nome para comandar o FlamengoAFP

Publicado 04/12/2021 16:07 | Atualizado 04/12/2021 16:20

Rio - Um dos nomes mais especulados para assumir o Flamengo, o português Carlos Carvalhal falou pela primeira vez sobre o interesse do time carioca. Em entrevista coletiva neste sábado, o treinador se diz orgulhoso de ter sido lembrado, mas ressaltou que possui contrato com o Braga.

“Com frequência há abordagens e digo sempre que tenho contrato e que têm que falar com o senhor António Salvador, tem acontecido recorrentemente e é essa a minha posição. Se gostamos de ver o nosso nome associado a um dos maiores clubes do mundo como o Flamengo? É óbvio que não fico indiferente, é um enorme orgulho, mas estou sempre nas mãos do meu presidente António Salvador”, disse o treinador.

Carvalhal tem contrato com o Braga até julho de 2022. O valor de sua multa rescisória está estipulado em 10 milhões de euros (R$ 63,7 milhões pela cotação atual).