Casagrande sugere que Pedro deixe o Flamengo para ir à Copa: 'O Tite não gosta do Gabigol' | Flamengo | O Dia

Walter CasagrandeFoto: Reprodução/Globoplay

Publicado 04/12/2021 14:16

Rio - Reserva de luxo no Flamengo há dois no Flamengo, o atacante Pedro naturalmente é cobiçado por outros clubes. Na opinião do comentarista Casagrande, o camisa 21 deveria mudar de ares em 2022 pensando em disputar uma vaga na Copa do Mundo do Catar.

"Se o Pedro sair para uma outra grande equipe e jogar, ele vai disputar vaga entre os 23 da Copa do Mundo. Eu não tenho dúvida, pelo talento dele e pelo tipo de centroavante que o Tite gosta. Ele gosta de centroavante que faz mais coisas, que é o caso do Gabriel, mas ele não gosta do Gabriel. Vai acabar o ano e o Pedro pode continuar com a escolha que ele fez ou fazer outra, pensando em uma vaga na Copa do Mundo. Vai depender da escolha dele. Ele pode escolher ficar e começar a jogar mais, mas ele pode sair e ser titular de uma grande equipe", disse Casagrande durante o "Troca de Passes".

Em 2021, Pedro disputou 45 jogos pelo Flamengo e balançou as redes 18 vezes.