Gabigol e Letícia Bufoni no STUReprodução/SporTV

Publicado 04/12/2021 17:33

Rio - Após desfalcar o Flamengo no jogo da última sexta-feira contra o Sport, em Recife, por uma faringite, o atacante Gabigol deu o ar da graça neste sábado STU Open Rio, evento de skate que está sendo realizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ele surgiu ao lado da skatista Letícia Bufoni.

Gabigol ficou a maior parte do tempo com Bufoni e assistiu as provas ao seu lado. O jogador do Flamengo foi muito assediado, mas se recusou a dar entrevistas e se limitou a dizer que estava de folga.