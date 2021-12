Torcida do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Torcida do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 04/12/2021 19:06

Isla Foto: Marcelo Cortes / Flamengo Marcelo Cortes / Flamengo Rio - Longe de ser unanimidade entre torcedores, Maurício Isla deve ficar no Flamengo em 2022. Em seu Instagram, o chileno foi questionado através de uma caixa de perguntas se seguirá vestindo a camisa rubro-negra no próximo ano, e a resposta foi positiva.

Recentemente, Isla teve seu nome especulado para reforçar o Villareal, da Espanha. O interesse surgiu em setembro, mas a proposta foi recusada.

Isla chegou ao Flamengo em 2020 e já coleciona 70 jogos pelo clube. Ajudou nas conquistas do Brasileirão 2020, Supercopa do Brasil 2021 e Campeonato Carioca 2021. O lateral tem contrato com o Flamengo até o fim de 2022.