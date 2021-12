Vidal pode ficar livre para tomar 'cafezinho' com Marcos Braz em janeiro - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 05/12/2021 11:10

Rio - Garantido no cargo por Rodolfo Landim para seu próximo mandato, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, não descartou a contratação de Jorge Jesus. Em entrevista após a eleição do último sábado, na Gávea, ele disse que o clube está estudando opções, mas agirá com cautela somente ao fim do Brasileirão.

"O Jorge tem contrato em vigência, tem dois compromissos importantíssimos nesses próximos 20 dias. É uma temeridade eu chegar e falar de Jorge Jesus até pela situação dele no Benfica nesse momento. Ele é um técnico que deu certo no Flamengo, é um técnico que a torcida e ele têm bastante conexão, até porque ganhou muito aqui. Vamos dar tempo ao tempo. Sem estar na inércia, mas com calma. A gente vai ter um técnico com uma comissão técnica para, em 2022, a gente poder retomar os títulos", disse Braz.

"(Jorge Jesus) não é um plano, é uma opção. O que eu estou falando é que a gente não vai se mexer antes de acabar o Campeonato Brasileiro. Temos dois jogos, contra Santos e Atlético-GO. Eu vou estar lá, como em todos os jogos. Após isso a gente vai se mexendo no mercado. Mas não tem ninguém mapeando, nenhum agente mapeando nada no mercado. Quem está vendo e mapeando quem pode de fato treinar o Flamengo é o departamento de futebol do Flamengo", completou.