Marcos Braz Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 05/12/2021 12:57

Pedro será titular contra o Sport Marcelo Cortes / Flamengo Rio - O Palmeiras ainda não desistiu de tentar tirar o atacante Pedro do Flamengo. Segundo o jornalista Jorge Nicola, apesar de saber das dificuldades da negociação, o Verdão pretende seguir firma na tentativa de contar com o atacante para 2022.

A ideia do time paulista é manter conversas com o jogador para saber suas pretensões. Só depois, caso tenha impressão positiva, o Palmeiras abriria negociações com o Flamengo. Isso só será feito se o clube sentir firmeza no jogador.

Apesar do interesse, é muito difícil que o Flamengo abra mão de Pedro. Para contratá-lo, o Rubro-Negro desembolsou ao todo 14 milhões de euros (R$ 87 milhões na cotação da época em que o negócio foi fechado).