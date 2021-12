Mauro Cezar Pereira - Foto: Reprodução/ESPN

Publicado 05/12/2021 14:43

Rio - Nome mais especulado até o momento, Carlos Carvalhal quer assumir o Flamengo. De acordo com o jornalista Mauro Cezar Pereira, o treinador deu carta branca para seu empresário, Bruno Macedo, negociar com o time carioca.

A tendência é que as conversas entre as partes comece já nesta segunda-feira. Com Rodolfo Landim reeleito para o próximo triênio, o clube começará a focar em seu planejamento para a próxima temporada.

Em entrevista recente, Carvalhal se disse orgulhoso com o possível interesse do Flamengo, mas deixou claro que ainda tem contrato com o Braga.

“Com frequência há abordagens e digo sempre que tenho contrato e que têm que falar com o senhor António Salvador (presidente do Braga). Tem acontecido recorrentemente e é essa a minha posição. Se gostamos de ver o nosso nome associado a um dos maiores clubes do mundo como o Flamengo? É óbvio que não fico indiferente, é um enorme orgulho, mas estou sempre nas mãos do meu presidente António Salvador”, disse Carvalhal.