Rodrigo Caio - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 05/12/2021 17:17

Assolado por diversas lesões nos últimos meses, Rodrigo Caio fez um desabafo em suas redes sociais logo após o Flamengo revelar que o zagueiro terá que passar por uma artroscopia no joelho direito, cujo procedimento será realizado nesta terça-feira, um dia depois do jogo contra o Santos - no qual ele será baixa.



"Uma temporada que me levou ao limite físico e mental, onde todos os dias, isso fez eu me desafiar e ultrapassar meus limites mesmo sabendo que em algum momento nosso corpo vai pagar o preço. Após matematicamente não termos mais a possibilidade de ser campeão, em conversa junto ao departamento médico, decidimos parar, fazer um pequeno procedimento no objetivo de voltar para a próxima temporada saudável."



"Mesmo com a luta constante contra a dores, fiz o possível e o impossível para estar em campo ajudando meus companheiros, sempre no objetivo de dar alegria a vocês, NAÇÃO. Gratidão sempre, meu Deus", complementou o desabafo, finalizando com uma passagem bíblica:



"Josué 1:9: "Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar"", postou Caio.