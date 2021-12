Glenda Kozlowski paga aposta após vice do Flamengo - Reprodução

Glenda Kozlowski paga aposta após vice do FlamengoReprodução

Publicado 05/12/2021 16:29

A apresentadora do 'Show do Esporte' Glenda Kozlowski, flamenguista assumida, teve que pagar uma aposta feita com o colega da atração da Band Elia Júnior, uma semana depois da vitória do Palmeiras sobre o Rubro-Negro que valeu o tricampeonato da Libertadores ao Verdão.



"Perdi a aposta! Respeito o Palmeiras e a torcida do Palmeiras. Se tem uma coisa que o esporte me ensinou na vida é que a gente precisa saber perder e reconhecer o talento do outro. Não tem problema", disse ela, enquanto colocava a faixa de campeão do Verdão.

Minutos antes, a atração havia mostrado um vídeo do momento da aposta em que Glenda diz para o colega que ele 'gosta de perder uma aposta' e ainda indaga, com bom humor, 'como ele teria a ousadia' de propor aquilo, já que para ela a vitória do Flamengo era 'óbvia'. Já usando o adereço palmeirense, Glenda disse ainda que 'não foi humilde na hora de fazer a aposta'.

"O torcedor vai me entender, a gente torce, é profissional também, jornalista, não tem problema nenhum. Aposta é aposta. Perdi a aposta. Não fui humilde na hora de desafiar o Elia, agora, cai do salto, perdi e estou aqui com a faixa", disse.



"Talvez aconteceu com você o que aconteceu com o Flamengo, que talvez entendendo que teria mais jogadores qualificados, em tese, seria o favorito, e talvez tenham se esquecido que nesse esporte coletivo ter entrega, determinação, foco vale tanto quanto o talento. E elas somados você atinge ou não objetivo. No caso do Flamengo, objetivo não atendido. No nosso caso, aposta pagar", arrematou Elia.