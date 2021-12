Rodolfo Landim - Marcelo Cortes

Rodolfo LandimMarcelo Cortes

Publicado 06/12/2021 10:01 | Atualizado 06/12/2021 10:05

Rio - Após uma temporada sem títulos de grande expressão, o elenco do Flamengo poderá passar por grandes mudanças para 2022. Com a reeleição de Rodolfo Landim, a diretoria deverá definir nos próximos dias o futuro de atletas que fazem parte do grupo e também possíveis contratações para reforçar o Rubro-Negro para a próxima temporada.

De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o Flamengo poderá anunciar a saída de 13 jogadores ao fim da temporada. Alguns deles são medalhões como: Diego Alves, Filipe Luís, Diego Ribas e Vitinho. Outros estão praticamente fora do clube como Bruno Viana, Piris da Motta e César. Além deles, Rodinei, João Gomes, Vitor Gabriel, Renê, Léo Pereira e Gustavo Henrique podem seguir outro rumo na próxima temporada.

No entanto, o clube carioca também pode anunciar contratações. Há pelo menos oito jogadores na mira do Flamengo para a próxima temporada. Os mais badalados são os meias Rafinha, do PSG, e Arturo Vidal, da Inter de Milão. Sonho antigo do clube carioca, o volante Thiago Mendes, ainda pode pintar.

O clube carioca estaria de olho em destaques do futebol nordestino. O jovem meia Gustavo, do Sport, vem sendo analisado, assim como Vina e Fernando Sobral, que defendem o Ceará. O Rubro-Negro também avalia a contratação do goleiro João Paulo, do Santos, e do zagueiro Pedro Geromel, do Grêmio.