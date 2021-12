Pedro - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 06/12/2021 10:42

Rio - Apesar dos altos valores, o Palmeiras não desistiu de Pedro. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o clube paulista montou uma estratégia de convencimento para fechar com o atacante do Flamengo. Entre as bases alviverdes está um aumento salarial e uma promessa de titularidade para que o jovem dispute a Copa do Mundo de 2022.

Apesar de ser um dos principais jogadores do elenco do Flamengo, o atacante, de 24 anos, é reserva de Gabigol desde que chegou ao clube carioca no começo de 2020. No entanto, os representantes de Pedro entendem que é muito difícil fazer o Flamengo abrir mão do atacante na próxima temporada. O Verdão só irá procurar o clube carioca se sentir que o jovem tem interesse de mudar de ares no ano que vem.

O Flamengo fez um grande investimento para contratar Pedro da Fiorentina. O clube carioca desembolsou ao todo 14 milhões de euros (R$ 87 milhões na cotação da época em que o negócio foi fechado). De acordo com informações do jornalista Mauro Cezar Pereira, a multa do atleta, de 24 anos, para equipes do futebol nacional é de quase R$ 900 milhões.