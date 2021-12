Jorge Jesus - Reprodução

Jorge JesusReprodução

Publicado 06/12/2021 10:53

Rio - Ansiosos pela possível volta de Jorge Jesus, os torcedores do Flamengo ganharam um aliado. Insatisfeitos com o trabalho do técnico, os benfiquistas criaram um site com o intuito de "devolver" o técnico para o clube carioca. O vínculo do Mister com o clube de Lisboa vai até o meio de 2022.

"Vamos devolver Jesus ao Flamengo. Ninguém está contente, e o Flamengo ainda o quer. Vamos fazer isto acontecer #Juntos. Clique para devolver". Somando-se a isso, ainda há um perfil no instagram, @DevolverJesus. Após clicar na opção de ‘devolver‘, aparece uma nova página com os dizeres: “Obrigado, que o Mister já vai a caminho. Devolução registrada! Venha cá diariamente para ver o progresso”. Além disso, a cada ‘voto‘, a quilometragem vai aumentando, como uma espécie de dizer que a ‘devolução’ está mais perto de acontecer.

De acordo com informações do jornal português "Record", boa parte da diretoria do Benfica, clube que o Mister dirige, perdeu a paciência com o técnico e pediu a sua demissão imediata. Jorge Jesus tem contrato com o Benfica até o meio do ano que vem.

O vínculo com o clube de Lisboa seria a maior dificuldade para um acerto com o Flamengo. Segundo a publicação, o presidente Rui Costa não deverá demitir o técnico antes do fim de ano, quando o clube português irá definir o seu futuro na Liga dos Campeões.