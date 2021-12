Jorge Jesus - Daniel Castelo Branco

Jorge JesusDaniel Castelo Branco

Publicado 06/12/2021 16:51

Rio - Com o aumento da pressão sob Jorge Jesus no comando do Benfica, a possibilidade de um retorno imediato do técnico ao Flamengo, que há pouco tempo era improvável, pode acontecer. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o staff do Mister mudou o seu discurso nos últimos dias.

Segundo o site, a pressão enfrentava pelo técnico no comando do clube português mudou o cenário. De acordo com o jornal "Record", Jorge Jesus pode ser demitido do Benfica, caso não vença o próximo compromisso na Liga dos Campeões. Além disso, existe a possibilidade do técnico não emplacar no cargo no ano que vem.

Ídolo dos torcedores do Flamengo, Jorge Jesus é o preferido dos rubro-negros para comandar a equipe no ano que vem. O clube carioca observa nomes do mercado e irá contratar um técnico estrangeiro para a próxima temporada.