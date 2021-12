Luisa Langer teve affair com Arrascaeta - Reprodução

Publicado 06/12/2021 15:32

Rio - Após viver um affair com Arrascaeta, a musa da Mangueira, Luísa Langer relembrou o ocorrido. A bela foi só elogios ao jogador do Flamengo que é um dos principais ídolos do atual elenco rubro-negro. "Ele é muito caseiro, simples, focado, carinhoso. É uma pessoa muito maravilhosa. Fiquei muito encantada. O jeito dele, faz qualquer uma se apaixonar", disse.

Luísa tem passagens por outras agremiações do Carnaval do Rio, mas garante ter se encontrado na Estação Primeira. "Mangueira é acolhedora, respeitosa, traz com ela a superação de uma comunidade! Tem algo a mais pra dizer!". A Musa, que é acadêmica de medicina, analisa o cenário atual como uma grande jogada de mestre dos nossos governantes.



"Ao limitar as festas de Réveillon estamos fazendo uma prevenção de um possível surto para nos prepararmos melhor com vacinas e cuidados para chegarmos ao Carnaval com números baixos e condições técnicas para realização do Carnaval! Isso é um projeto, uma programação, que cabe a nós a responsabilidade de mantermos os número baixos e a vacina é a maneira para que isso se solidifique", afirmou.

Além do affair com Luisa, Arrascaeta recentemente teve o seu nome vinculado a Anitta. Presente como atração em antes da final da Libertadores, Anitta agitou os torcedores do Flamengo nesta quarta-feira. Tudo porque ao comentar em uma página no Instagram, a cantora se surpreendeu ao se deparar com uma imagem de Arrascaeta, jogador do Flamengo. A carioca perguntou se o uruguaio estava solteiro.

"E esse jogador da foto quem é, gente? É solteiro?", escreveu Anitta nos comentários da publicação feita pelo perfil "Choquei". A declaração da cantoria chamou a atenção dos seguidores da página, que já aprovaram o possível "crush".



Oficialmente, Arrascaeta está solteiro. O meia terminou em agosto o casamento com a modelo Bastini após oito anos juntos. Desde então, o jogador não assumiu publicamente nenhum outro compromisso.