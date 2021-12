Andreas pereira Foto: Alexandre Vidal / Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 06/12/2021 12:00

Rio - Mesmo após a falha na final da Libertadores, o Flamengo tem o interesse de manter Andreas Pereira e contratá-lo em definido. De acordo com informações do "Paparazzo Rubro-Negro", o clube carioca planeja fazer uma oferta de 6 milhões de euros (cerca de R$ 38,5 milhões) pelo meia que pertence ao Manchester United.

Andreas Pereira foi emprestado ao Flamengo até o meio do ano que vem. Inicialmente, o preço estipulado no contrato é de 20 milhões de euros (cerca de R$ 128 milhões na cotação atual) pela transferência em definitivo. A ideia do Rubro-Negro seria de diminuir este valor até um pouco menos da metade.

O vínculo do jogador com o clube inglês é válido até junho de 2023. Andreas Pereira chegou ao Flamengo em agosto deste ano e fez boas atuações pela equipe, apesar da falha na final da Libertadores. O meia, de 25 anos, atuou em 23 partidas, marcando cincos gols e sendo responsável por uma assistência.