Arturo VidalReprodução

Publicado 06/12/2021 15:18

Rio - Após uma temporada sem títulos de expressão, o Flamengo deverá passar por uma reformulação no elenco. E o clube carioca já definiu as posições que são prioridade para a próxima temporada. O clube carioca irá buscar um goleiro, um lateral-esquerdo e um apoiador.

Para as posições de goleiro e de apoiador, alguns jogadores já foram ventilados no Flamengo. Para o gol, João Paulo, do Santos, é considerado o nome mais viável. Para o meio-campo, os nomes de Vina, do Ceará, Rafinha, do PSG, e Arturo Vidal, da Inter de Milão, já foram citados como possíveis reforços.

Para a lateral esquerda, o Flamengo pode passar por mudanças. Renê pode deixar o clube carioca, Filipe Luís está com idade avançada e precisaria de algum substituto a altura, e Ramon vem atraindo interesse de clubes do exterior e pode ser negociado.