João Gomes foi um dos destaques do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 06/12/2021 21:56 | Atualizado 07/12/2021 11:31

Rio - Milhares de rubro-negros quase lotaram o Maracanã para se despedirem do estádio em uma temporada melancólica que acabou com mais uma decepção. Com direito a pênalti perdido de Gabigol, o Flamengo perdeu por 1 a 0 para o Santos, encerrando um tabu de sete anos e deixando o gramado ao som de "time sem vergonha". Marcos Leonardo fez o gol da vitória do Peixe.

Agora que o Templo de Futebol, onde o Santos não vencia o Rubro-Negro desde 2014, ficará fechado por cerca de três meses para a reforma do gramado, a torcida aproveitou para dar o seu recado à diretoria e ao elenco para o ano que vem. O principal deles foi o grito de "Mister", em apelo pela volta do técnico Jorge Jesus. Os vices do Brasileiro e da Libertadores foram pouco demais para uma Nação que estava mal acostumada com grandes conquistas.

Num jogo aberta que ainda lembra as atuações sob comando de Renato Gaúcho, o time agora comandado pelo interino Maurício de Souza perdeu um caminhão de chances e também deu espaço para um Santos até então ameaçado de rebaixamento oferecer perigo. Pedro chegou a balançar a rede, mas o VAR flagrou impedimento de Matheuzinho, que deu o passe. Gabigol e João Gomes pararam em defesas de João Paulo e, do outro lado, Hugo fez milagre em chute de Marinho.

Pouco mudou na etapa final, e o Peixe aproveitou a avenida que tinha do lado direito para avançar com Marcos Guilheme, que passou para Marcos Leonardo abrir o placar aos 11 minutos. Só então o Flamengo acordou e partiu para cima Vitinho sofreu pênalti e, na cobrança, Gabigol acertou a trave. Foi a segunda penalidade perdida pelo artilheiro no clube — a última havia sido em março de 2020.

Aberto a experiência, Maurício apelou para sua especialidade: a base, com as entradas de Matheus França e Lázaro, que foram discretos. Gabigol ainda perdeu mais uma chance empatar cara a cara com João Paulo. o fim, 1 a 0 para o Santos, num vexame digno do final da temporada.