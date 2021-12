Max fez um gol com a camisa do Flamengo - Divulgação/Flamengo

Max fez um gol com a camisa do FlamengoDivulgação/Flamengo

Publicado 06/12/2021 19:14

Rio - Emprestado até o fim do ano ao Cuiabá, o meia-atacante Max não deve voltar a vestir a camisa do Flamengo, que aceitou uma proposta de 1 milhão de dólares (R$ 5,7 milhões) do Colorado Rapids, dos Estados Unidos, para vender o jogador. A informação é do portal 'ge'.

O Flamengo manterá uma parte dos direitos econômicos do jogador para lucrar com uma futura venda. Inicialmente, o clube vai receber 750 mil dólares (R$ 4,3 milhões) e os 250 mil dólares restante serão pagos apenas no final da temporada se Max cumprir algumas metas.

Destaque nas categorias de base, Max estreou como profissional no Campeonato Carioca deste ano e fez um golaço no último minuto para dar a vitória por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu. Desde então, não conseguiu render o esperado em 14 jogos e foi emprestado ao Cuiabá, pelo qual disputou 13 jogos e marcou um gol no Campeonato Brasileiro.