Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 07/12/2021 09:00 | Atualizado 07/12/2021 09:07

Rio - De olho na contratação de um técnico para comandar a equipe em 2022, o Flamengo poderá ter um comandante hermano na próxima temporada. A prioridade é Jorge Jesus, mas caso, não consiga o acerto, o Rubro-Negro pode optar por um argentino para dirigir o clube carioca.

Dois nomes citados, são velhos conhecidos do futebol brasileiro. Um deles é Eduardo Coudet, que passou pelo Internacional no ano passado e que atualmente dirige o Celta de Vigo. Outro seria o técnico Sebastián Beccacece que enfrentou o Flamengo nas últimas Libertadores, uma sob o comando do Racing e outra dirigindo o Defensa y Justicia. As informações são do portal "Super Esportes".

Outros nomes nascido no país chegaram a ser ventilados no Flamengo, mas acabaram não ganhando muita força. Foram eles Marcelo Gallardo, que assustou os dirigentes com seus valores, Gabriel Heinze, Juan Pablo Vojovoda e Jorge Sampaoli.