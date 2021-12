Gabigol - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 07/12/2021 15:29 | Atualizado 07/12/2021 15:32

Rio - O apresentador Edilson Silva, do programa "Os Donos da Bola", da Band, criticou a atitude de Gabigol durante o confronto do Flamengo contra o Santos, no Maracanã, na última segunda-feira. Na ocasião, o volante João Gomes se desentendeu com o atacante após desperdiçar uma oportunidade de gol do Rubro-negro.

"A questão do Gabigol precisa ser estudada. Ninguém quer que ele duma cedo, tome chá com torrada, mas a postura dele no grupo está destoando quando se tem que trabalhar pela união do grupo, acho que precisa ser avaliada com carinho", disse o apresentador Edilson Silva, nesta terça-feira.

"É uma situação do Gabigol que precisa ser revista. O que passou, passou. Ele é o cara, um fenômeno, mas será como será que ele é visto dentro do grupo hoje? A postura que estamos vendo dentro de campo, não é uma postura de grupo da parte dele", concluiu.

O Flamengo encerra a temporada no Campeonato Brasileiro contra o Atlético-GO, nesta quinta-feira (9), às 21h30, no Estádio Antônio Accioly, pela última rodada da competição. No momento, o Rubro-negro somou 71 pontos e se tornou o vice-campeão do torneio nacional.