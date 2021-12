Hugo Souza - Marcelo Cortes / Flamengo

Hugo SouzaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 07/12/2021 12:03

Rio - A temporada de 2021 foi de aprendizado para Hugo Souza. Após ter vivido grandes momentos pelo Flamengo no ano passado, o goleiro teve poucas oportunidades e chegou a ser até a terceira opção no elenco. Porém, o fim de ano acabou sendo bom para o jovem. Elogiado na derrota para o Santos, o goleiro está em alto com os torcedores do clube carioca.

O bom momento de Hugo Souza pode fazer com que o jovem volte a ser uma sombra para Diego Alves. O veterano terminou a temporada recebendo críticas após falhar na eliminação para o Athletico-PR na Copa do Brasil e não ter vivido um dos seus melhores dias na final da Libertadores contra o Palmeiras.

Diego Alves teve o seu contrato renovado, mas tem chances de passar o bastão da titularidade do gol rubro-negro na próxima temporada. O Flamengo vem observando o mercado e pode fazer contratações, mas Hugo Souza tentará provar que tem condições de substituir a altura ou quem saber tomar a posição do veterano.

Na atual temporada, o jogador, de 22 anos, atuou em apenas 12 partidas. Ele chegou a ser ventilado como possível reforço do Ajax, da Holanda, e também da Udinese, da Itália, porém, Hugo Souza acabou permanecendo.