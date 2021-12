Diego Alves, goleiro do Flamengo - Divulgação

Publicado 07/12/2021 12:36

Rio - Ídolo do Flamengo, Raul Plassmann disse que Diego Alves falhou no primeiro gol do Palmeiras na final da Libertadores. Ao lado de um torcedor nas redes sociais, o ex-goleiro disse que o chute de Raphael Veiga era defensável.

“Falhou. E o goleiro falhou no gol do Flamengo também. Era uma bola que eles tinham que pegar, pois são bons e podiam defender”, afirmou Raul.

"Se fosse um goleiro ruim, eu ia falar: “Não falhou pois não tem condições de agarrar, porque ele não é bom, mas o Diego Alves e o Weverton são bons goleiros e poderiam ter defendido”, completou.