Publicado 07/12/2021 16:00

Rio - O jornalista Fábio Sormani destacou a importância do Flamengo passar por uma reformulação no futebol rubro-negro para a próxima temporada. Durante o programa "F360", da ESPN, nesta terça-feira, o comentarista afirmou que o Rubro-negro deveria rescindir o contrato de Diego Alves, Diego Ribas, Filipe Luís e Everton Ribeiro.

"Esses três mandam dentro do clube. Vocês lembram quando o Dorival tentou botar o Diego Alves no banco pro César, vocês acham que ele vai fazer essa transição pacificamente? O Diego Ribas não cria problema, mas não acrescenta nada. Essa reformulação tem que passar pela saída desses jogadores", disse o jornalista Fábio Sormani no F360, nesta terça-feira.

"Eles não produzem mais. Vamos supor que o Flamengo contrate um lateral e o Filipe Luís está em ordem pra jogar, você acha que ele vai ser um cara tranquilo pra deixar no banco? Esses caras são problemas. Essa é a minha opinião. Se eu sou o Braz e o Spindel agradeço esses caras, dou uma placa de prata, pago o que tem que pagar e obrigado. Inclusive o Everton Ribeiro também não dá mais", destacou.