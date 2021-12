Matheus França estreou como profissional na derrota por 1 a 0 para o Santos - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 07/12/2021 21:51

Apesar da derrota para o Santos, por 1 a 0 no Maracanã, a partida de segunda-feira foi marcante para um jogador do Flamengo. Matheus França, de 17 anos, fez sua estreia profissional. Após a partida, o meia-atacante, formado no Ninho do Urubu, compartilhou a felicidade de ter "realizado um sonho de criança".

- Feliz demais por ter realizado um sonho de criança. Fiz minha estreia pelo time profissional e com o apoio de toda nação, sensação inexplicável. Só agradecer a Deus por tudo que vem fazendo em minha vida! - publicou.



Matheus França, de 17 anos, renovou seu vínculo com o Flamengo em outubro deste ano. Agora, o contrato da joia é válido até abril de 2027, e com multa rescisória estipulada em 100 milhões de euros, a maior da história do clube.