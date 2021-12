Benfica's Portuguese coach Jorge Jesus shouts during the Portuguese league football match between SL Benfica and Sporting CP at the Luz stadium in Lisbon on December 3, 2021. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) - AFP

Benfica's Portuguese coach Jorge Jesus shouts during the Portuguese league football match between SL Benfica and Sporting CP at the Luz stadium in Lisbon on December 3, 2021. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)AFP

Publicado 08/12/2021 10:38 | Atualizado 08/12/2021 10:41

Rio - Vivendo sob pressão no Benfica, o treinador Jorge Jesus depende dos próximos resultados para saber se fica ou não no clube português. Segundo o jornal "Correio da Manhã", o presidente do clube, Rui Costa, já até escolheu um novo nome para substituir o técnico.

De acordo com o periódico português, o nome escolhido é o de Nélson Veríssimo, treinador da equipe B do Benfica, que vem liderando a segunda divisão de forma isolada. Aos 44 anos, o técnico já comandou a equipe principal em outra oportunidade, no fim da temporada 19/20.

A partida desta quarta-feira, contra o Dínamo de Kiev, é decisiva para Jesus. Além de precisar da vitória, os portugueses terão que torcer para que o Barcelona não supere o Bayern para conseguir se classificar para as oitavas de final da Liga dos Campeões. A não classificação pode acarretar a demissão de Jesus.

Agora, o Flamengo monitora a situação de Jesus, que treinou o clube entre 2019 e 2020, e em caso de demissão, pode tentar repatriá-lo. O treinador não tem mais margem de erro no Benfica e tem sido constantemente contestado internamente e sofre com pedidos de saída por parte dos torcedores.