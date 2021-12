Rodinei - Divulgação

Publicado 08/12/2021 15:09

Rio - O São Paulo está interessado em contratar o lateral-direito Rodinei para 2022. De acordo com o site "GE", o time paulista já iniciou os contatos para ter o jogador, mas esbarra na exigência do Flamengo de vendê-lo em definitivo.

Além do São Paulo, o Internacional também tem interesse no retorno do atleta. Com o jogador prestes a completar 30 anos, o Flamengo entende que essa é a última chance de vendê-lo e por isso não aceitará emprestá-lo.

Recentemente, Rodinei recebeu uma proposta de R$ 3 milhões para defender o Charlotte FC, dos Estados Unidos. No entanto, o time carioca não se satisfez com a oferta e a recusou.