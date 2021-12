Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 09/12/2021 09:00

Rio - A quarta-feira não foi de boas notícias para os torcedores do Flamengo. Marcelo Gallardo anunciou que irá seguir no River Plate, enquanto com a classificação do Benfica na Liga dos Campeões, Jorge Jesus deverá permanecer no clube português no ano que vem. Com isso, o Rubro-Negro terá que buscar novas opções e o nome de Eduardo Berizzo vem sendo avaliado.

Nascido na Argentina, o técnico, de 52 anos, foi sondado pelo clube carioca, de acordo com informações do portal "UOL". O treinador já teve passagens por clubes espanhóis como Celta, Sevilla e Athletic de Bilbao. O seu último trabalho foi na seleção paraguaia, mas Berizzo está no momento sem clube.

Outros nomes já foram ventilados no clube carioca como Carlos Carvalhal, Eduardo Coudet, Jorge Sampaoli, Juan Pablo Vojvoda. O Flamengo deseja a contratação de um técnico estrangeiro para comandar o clube carioca na próxima temporada.