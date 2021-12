Vidal pode ficar livre para tomar 'cafezinho' com Marcos Braz em janeiro - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 09/12/2021 11:40

Rio - Emprestado ao Flamengo até o meio do ano que vem, o volante Thiago Maia tem chances de ser adquirido em definitivo pelo clube carioca. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", os dirigentes rubro-negros já iniciaram conversas com o Lille, clube que detém os direitos do atleta.

De acordo com o site, o Flamengo pode acertar a compra de 50% dos direitos econômicos do meio-campista por 7 milhões de euros (R$ 43,9 milhões, pela cotação atual). Com isso, o restante do passe ficaria com o Lille visando uma negociação futura.

O debate entre as partes seria a forma de pagamento. O clube carioca pagar o valor em quatro parcelas de 1,7 milhão de euros (R$ 10,9 milhões), sendo a primeira em janeiro e a segunda em junho do ano que vem. Já o restante seria repassando somente em 2023. O Lille avalia a possibilidade.

Thiago Maia, de 23 anos, chegou ao Flamengo na metade de 2020. O atleta vivia seu melhor momento no ano passado, quando teve que passar por uma cirurgia no joelho. De volta ao futebol neste ano, o jogador não conseguiu se firmar como titular com Renato Gaúcho.