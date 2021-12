João Paulo, goleiro do Santos - Divulgação

Publicado 09/12/2021 15:05

Rio - Além da permanência de Marcelo Gallardo e da classificação de Jorge Jesus na Liga dos Campeões, o Flamengo teve que lidar com mais uma frustração nas últimas horas. Ventilado como possível reforço para a próxima temporada, o goleiro João Paulo, de 26 anos, renovou o seu contrato com o Santos até 2026.

A posição de goleiro é considerada uma daquelas que o clube carioca pode ir ao mercado e buscar reforços. Com Diego Alves já com idade avançada e a irregularidade de Gabriel Batista e de Hugo Souza, o Flamengo havia colocado João Paulo como um dos possíveis reforços.

No entanto, apesar da renovação de contrato, o Flamengo já sabia que teria que entrar em um acordo com o Santos para contratar o goleiro. O jogador tinha vínculo com o Peixe para a próxima temporada. Com a renovação, os valores do arqueiro deverão ficar mais altos.