Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 09/12/2021 14:04 | Atualizado 09/12/2021 14:06

Rio - O Flamengo acertou mais uma contratação de mais um reforço para a sua base. O lateral-direito Guilherme Brito, de 17 anos, que estava no São Caetano, irá defender o clube carioca na próxima temporada. As informações são do "Flazoeiro".

Guilherme é o novo reforço do Flamengo Reprodução

O jovem assinará contrato de formação de três temporadas pelo clube carioca. Além de atuar no futebol de campo, o garoto já se destacou no futsal pelo Mx7 Futsal, de Diadema, cidade do ABC Paulista. Guilherme chega para reforçar o sub-15 em 2022. O jovem se destaca por ser um lateral rápido, habilidoso e ofensivo.

Não foi a primeira contratação que o Flamengo fez recentemente de um jogador que defendia clubes pequenos de São Paulo. O atacante Kauan Ferreira, de 17 anos, o lateral-esquerdo Pedro Inácio, de 16 anos, e Felipe Gabriel, todos que defendiam o Jabaquara, fecharam com o clube carioca