Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do FlamengoAlexandre Vidal

Publicado 09/12/2021 12:20 | Atualizado 09/12/2021 12:30

Rio - Em busca de um técnico estrangeiro, o Flamengo irá repetir o que fez antes da contratação de Domènec Torrent e irá enviar dirigentes para a Europa em busca de um técnico. Desta vez, o alvo é Portugal, país de Jorge Jesus, e também de Carlos Carvalhal. As informações são do jornalista Mauro Cezar Pereira.

Após a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões, o Mister aliviou um pouco a pressão no comando do Benfica. O ex-técnico do Flamengo e também Carvalhal, que dirige o Braga, têm contratos com seus clubes até o meio do ano que vem, o que atrapalha um pouco as negociações.

Outros nomes que dirigem clubes europeus foram ventilados no Flamengo como Eduardo Coudet e Jorge Sampaoli, porém, a prioridade parece realmente ser um comandante nascido em Portugal.