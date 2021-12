Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 09/12/2021 12:52

Rio - O zagueiro Rafael Oliveira, de 17 anos, está de saída do Flamengo. De acordo com informações do portal "GaveaNews", o jovem irá defender o Grêmio na próxima temporada. Ele solicitou a rescisão do seu contrato com o Rubro-Negro que era válido até 2024 e fechou com o Tricolor. Nas redes sociais, o atleta se despediu do Flamengo.

"A vida é feito de ciclos, e hoje por escolha pessoal encerro a minha passagem pelo Flamengo. Gratidão aos meus companheiros de equipe, e a todos que trabalham no clube por tudo ao decorrer desses 3 anos. Cada momento que vesti essa camisa sempre dei o meu melhor para ajudar a equipe. Fica aqui o meu agradecimento, seguirei torcendo pelo sucesso de cada um. Obrigado, sempre serei um Garoto do Ninho", afirmou.

O jogador chegou ao Flamengo em 2018, após defender o Athletico-PR. Na base do clube carioca, Rafael foi campeão da Aldeia Cup em 2019, da Copa FCB em 2021 e da Copa Rio em 2021.