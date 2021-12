Carlos Carvalhal - treinador do SC Braga, de Portugal - Foto: Divulgação/AFP

Carlos Carvalhal - treinador do SC Braga, de PortugalFoto: Divulgação/AFP

Publicado 09/12/2021 16:34

Rio - O jornalista Eugênio Leal, da "ESPN", projetou a possível chegada do treinador Carlos Carvalhal ao Flamengo para a próxima temporada, durante o "Sportscenter", nesta quinta-feira. Ao contrário de Jorge Jesus, o comentarista ressalta que o técnico do SC Braga "não tem histórico de títulos". Além disso, afirmou que o comandante deve ter noção da pressão que pode sofrer no Rubro-negro se a negociação avançar.

"Difícil dizer (que é um bom nome). Foi o primeiro nome da lista do Flamengo quando o Jorge Jesus saiu. Flamengo o procurou, mas, pela pandemia, preferiu ficar perto da família. Opção justa. A trajetória dele como técnico não é uma de conquistas de títulos. Talvez, ele nem tenha convivido com a exigência do Flamengo. Essa é uma questão. Trabalhar no Flamengo é tudo ultradimensionado. Você precisa entregar duas vezes por semana", disse o jornalista Eugênio Leal.

"Pouco tempo para desenvolver identidade de jogo, processo, filosofia. É chegar e ganhar. Chegar e ganhar. Não sei se está adaptado a isso. Jorge Jesus respondeu rapidamente, embora tenha tido um início cambaleante. Mas, depois com técnico, o Flamengo eliminado da Copa do Brasil teve tempo, e a coisa andou. Mas o Jorge Jesus tinha histórico de título. Coisa que o Carvalhal não tem", concluiu.