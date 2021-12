Denílson critica trabalho de Renato Gaúcho no Flamengo - Foto: Reprodução/Jogo Aberto

Publicado 09/12/2021 18:11

Rio - O Flamengo segue no mercado em busca de um treinador e, ao que tudo indica, ele será estrangeiro. Na opinião de Denílson, o melhor nome para assumir o Rubro-Negro atualmente seria o do técnico Jorge Sampaoli, ex-Santos e que comanda o Olympique de Marselha.

“Em algum momento, o Sampaoli quis dirigir o Flamengo. Ficou esperando uma convocação um pedido de contratação após sair do Santos. É um nome interessante, é questionado no futebol francês… Aquele jeito enérgico pode ser bom para dar uma alavancada na autoestima dos jogadores do Flamengo, o David Luiz deu uma declaração falando de comprometimento dos jogadores e falou isso internamente. É importante esse comportamento, mas é um cara muito bom taticamente“, disse Denílson durante o "Jogo Aberto".

Até o momento, o nome mais forte para assumir o Flamengo é o do português Carlos Carvalhal, que comanda o Braga.