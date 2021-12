Gabigol vai começar partida - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 09/12/2021 17:30

Rio - A vida pessoal de Gabigol tem sido destaque até na Argentina. Nesta quinta-feira, o jornal "Olé" repercutiu as férias badaladas do atacante rubro-negro e destacou que as festas têm feito parte de sua rotina.

“Gabigol aproveita seu tempo livre entre as festas… O artilheiro do Flamengo esteve em vários clubes e acompanhado de modelos”, diz a manchete do jornal.



“Junto com Giorgian De Arrascaeta, visitaram bares e boates: tudo começou no renomado Vitrinni Lounge, no Itaim, bairro da cidade (São Paulo). Além de estar com amigos, ele foi visto em boa companhia com Andressa Castorino, uma modelo brasileira de 26 anos que tem 192 mil seguidores. A influenciadora é ex-parceira de uma artista local, por isso é reconhecida por muitos”, completou a publicação.

Gabigol teve suas férias antecipadas já que o Flamengo não briga mais por títulos nesta temporada. Na noite desta quarta-feira, o Rubro-Negro se despede de 2021 contra o Atlético-GO, em Goiânia.