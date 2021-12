Flamengo - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Flamengo Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 09/12/2021 23:36

m um jogo que servia apenas para o Flamengo cumprir tabela e o Atlético-GO com chances remotas de conseguir classificação à Libertadores, as duas equipes se enfrentaram, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, e fizeram uma partida fraca em Goiânia, sobretudo o Rubro-Negro carioca, que saiu de campo derrotado por 2 a 0 e se despediu do Brasileirão e da temporada com revés merecido.

O primeiro tempo entre Flamengo e Atlético-GO foi de poucas chances de gol. Com a necessidade de vencer para conseguir vaga na Libertadores e dispondo do time titular em campo, o Dragão foi melhor, acertou o travessão e teve mais posse de bol, mas faltou ímpeto aos donos da casa. Já o Rubro-Negro carioca, cheio de garotos, se limitou a defender e tentar algumas escapadas no contra-ataque, mas praticamente não levou perigo ao gol de Fernando Miguel.

O primeiro lance de perigo do Atlético-GO no Estádio Antônio Acciolly foi no minuto nove. Após boa troca de passes de pé em pé, Baralhas recebeu na entrada da área e finalizou forte, de primeira, com a perna direita. Hugo Souza caiu no canto para defender. Depois, aos 21, Arnaldo fez grande jogada pela direita, cortou dois marcadores, tentou o cruzamento de canhota, a bola desviou nas costas de Léo Pereira e explodiu no travessão. Rickson estava ali embaixo para colocar para dentro, mas não teve reflexo para esticar a perna a tempo.

No segundo tempo, o Flamengo melhorou o desempenho, tocou mais a bola. Lázaro, responsável pela criação das jogadas e que estava apagadíssimo, passou a aparecer mais. Renê, pela esquerda, também apareceu bem no apoio.

Aos quatro minutos, o Rubro-Negro carioca quase balançou a rede. Renê achou Lázaro dentro da área. Ele dominou e bateu cruzado de canhota. Fernando Miguel espalmou para frente, Vitor Gabriel tentou empurrar para o gol no rebote, mas a defesa do Atlético-GO conseguiu tirar quase em cima da linha.

Aos 13, o Flamengo novamente chegou com perigo. Em ótima jogada de Renê pela esquerda, ele limpou a marcação e cruzou na primeira trave para Vitor Gabriel, que finalizou para fora. Mas, aos 23, a arbitragem marcou pênalti para o Atlético-GO. Em cruzamento de Janderson na área, a bola desviou na mão de Gabriel Noga na área, e a penalidade foi assinalada. Porém, após cinco minutos de análise do VAR, Árbitro volta na marcação porque a bola bateu primeiro na perna e, depois, no braço de Gabriel Noga. Pênalti anulado.

Entretanto, aos 36, não teve árbitro de vídeo que anulasse o gol do Atlético-GO. Em cruzamento de Marlon Freitas pela direita, Lucão subiu no terceiro andar, no meio dos defensores do Flamengo, e cabeceou com força no fundo da rede.

Aos 47, o Atlético-GO encaminhou a vitória. Em cruzamento rasteiro de Marlon Freitas, Toró, da marca do pênalti, apenas desviou para balançar a rede e fazer o segundo do Dragão sobre o Flamengo.

Depois, os goianos apenas administraram o placar para terminar o Campeonato Brasileiro 2021 com vitória. O Flamengo, com muitos garotos, se despede do torneio com derrota, mas com o vice-campeonato já definido já há algumas rodadas.