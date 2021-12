Ídolo do Flamengo, Zinho diz que diretoria rubro-negra acredita em retorno de Jorge Jesus - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Ídolo do Flamengo, Zinho diz que diretoria rubro-negra acredita em retorno de Jorge Jesus Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 09/12/2021 19:51

Rio - O comentarista Zinho, da "ESPN", projetou o possível retorno de Jorge Jesus ao Flamengo, durante o programa "ESPN FC", nesta quinta-feira. Além disso, o ex-jogador afirmou que a diretoria rubro-negra acredita que o treinador português possa fazer a sua segunda passagem pelo Rubro-negro em 2022.

"O que eu percebo com os meus contatos é que mesmo que seja muito pequena, algumas pessoas da cúpula rubro-negra acreditam na possibilidade do retorno do Mister. Com a declaração do Gallardo que ficará na Argentina, há uma pequena esperança nesse fim de ano do Jorge Jesus no Benfica. Mas em cima disso o plano é o Carvalhal", destacou o ex-jogador e comentarista Zinho na ESPN.



Por outro lado, Mauro Naves completou o discurso do ídolo do Flamengo, mas ressaltou que, neste momento a chegada de Carlos Carvalhal seja a mais provável. O comentarista destaca que é "o melhor nome disponível no mercado".

"A vinda do Jorge Jesus é muito difícil, o Gallardo que era o plano A não virá mais. O Carvalhal é o nome da vez, ele foi procurado em 2020 justamente para substituir o Mister. Como o período era o início da pandemia, ele acabou não fechando com o Flamengo. Dizem que na época ele chegou a chorar, pois queria muito comandar a equipe da grandeza do Flamengo. Acho que no momento ele é o melhor nome disponível no mercado, já que o Flamengo só está buscando estrangeiros", disse o comentarista Mauro Naves.