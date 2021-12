Rodolfo Landim, Marcos Braz e Bruno Spindel - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 09/12/2021 19:47

Rio - A última quarta-feira foi dia de notícias ruins para o Flamengo, uma delas foi a classificação do Benfica na Liga dos Campeões, que deixou Jorge Jesus mais distante do retorno. No entanto, de acordo com o ex-jogador e atual comentarista dos Canais Disney, Zinho, outra decisão pegou os dirigentes do clube carioca desprevenidos.

"Foi uma ducha de água fria no Flamengo hoje porque o Gallardo renovou por mais um ano. Com a informação que eu tinha de ontem... Eu até pensei que hoje eu ia abrir o programa assim: o Gallardo é o novo treinador do Flamengo, mas na entrevista coletiva ele anuncia mais um ano de contrato e pegou o Flamengo de surpresa. Muita gente no Flamengo estava contando com ele aqui", disse.

O argentino Marcelo Gallardo foi o primeiro nome ventilado no Flamengo. Na última quinta, ele anunciou que seguirá no River Plate. Em coletiva realizada nesta quarta-feira, o técnico garantiu que ficará pelo menos mais uma temporada no clube argentino.

"Não tive muito tempo (para refletir). Mas decidi ficar. Além do que senti, do que vivi, e do que sinto no momento, creio que vale a pena", afirmou Gallardo.



Ídolo, o treinador está no comando do clube desde junho de 2014 e conquistou 13 títulos no período, inclusive duas Libertadores (2015 e 2018), uma Copa Sul-Americana (2014) e acabou de ser campeão pela primeira vez do Campeonato Argentino.