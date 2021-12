Elenco do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Elenco do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 10/12/2021 17:15

Rio - A temporada de 2021 acabou e o Flamengo já tem uma data para voltar ao patente no ano que vem. Por meio das suas redes sociais, o Rubro-Negro divulgou que a reapresentação do elenco está marcada para o dia 9 de janeiro. Com isso, o elenco terá um mês de recesso até o retorno ao Ninho do Urubu.

O Flamengo fará a sua estreia na próxima temporada contra a Portuguesa, no dia 26, pelo Campeonato Carioca. O Rubro-Negro, que vai tentar o inédito tetracampeonato consecutivo, deverá utilizar uma equipe com jogadores da base e reservas no começo da competição.

Após uma temporada sem títulos, o Flamengo deverá passar por uma reformulação no elenco e também em profissionais no futebol. Ainda não estão decididos quais nomes deverão sair ou chegar no Rubro-Negro para o ano que vem.

O clube carioca ainda busca a contratação de um novo treinador. Dirigentes do clube carioca vão viajar para Portugal para definir o nome do comandante. O Rubro-Negro deseja a contratação de um estrangeiro e estão estudando opções viáveis para a atual realidade do clube carioca.