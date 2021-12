Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 10/12/2021 21:00

Rio - Ídolo do Flamengo, Gabigol, participou em clima descontraído do canal do YouTube "PodPah". Ao abordar a característica marcante do torcedor rubro-negro, o artilheiro comparou com o perfil do torcedor de um rival paulista. Na opinião dele, os flamenguistas são mais exigentes.

"Flamenguista é chato pra c... O flamenguista irrita ganhando e perdendo. Só ganhou o Brasileiro esse ano, mas que m (risos). O corintiano é fera porque o Corinthians não precisa de muito, tem que ser 1 a 0 no final. Flamengo tem que ser 5 a 0, com posse de bola 95%. Quando ganha é insuportável de bom. Quando perde também enche o saco. Flamengo é muito fera", disse.

Sobre a exigência do torcedor rubro-negro, Gabigol brincou e falou sobre como deveria ser a forma de agir do flamenguista no período em que o clube carioca não conquistava tantos títulos como venceu desde 2019.

"Fico pensando nuns flamenguistas de um tempo atrás, que não ganhava nada. A gente ganha pra c..., e eles reclamam. Imagina os que não ganhavam nada, nem Carioca... Flamengo é muito bom, mano... Eu gosto do Flamengo pra c... O Flamengo é f...!", disse.