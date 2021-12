Gabigol comemora o gol de empate na final da Libertadores - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 10/12/2021 19:38

Rio - Presente do podcast "PodPah", o atacante Gabigol falou sobre o seu futuro. Ele afirmou que já houve propostas para deixar o Flamengo, porém, o artilheiro reafirmou o desejo de continuar construindo uma história de títulos com a camisa do clube carioca.

"Claro que já teve proposta. Só que tenho que analisar, tenho 25 anos, jogo em um grande clube. Não estou dizendo que não pode acontecer, pode, mas teria que ser algo muito diferente. Eu estou muito feliz no Flamengo", afirmou.

Aos 25 anos, o atacante também projetou o seu futuro no futebol. Na opinião dele, a próxima temporada tem tudo para ser muito marcante na sua carreira.

"Eu acredito que o ano que vem tem tudo para ser um dos melhores anos da minha vida. Tudo para ser o auge. É ano de Copa do Mundo. Eu tenho que fazer meu trabalho, evoluir, todos tempos que melhorar, mas eu creio que tenho construído coisas muito grandes", disse.