Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Rodolfo LandimGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 10/12/2021 16:46

Rio - A derrota para o Atlético-GO selou de forma melancólica o fim de temporada do Flamengo. Sem títulos de expressão, o clube carioca irá passar por uma grande reformulação. Muitos atletas podem deixar o Rubro-Negro, inclusive jogadores que fazem parte da equipe titular.

De acordo com informações do portal "Torcedores.com", Diego Alves e Filipe Luís tem futuro incerto no clube. Considerados estrelas da geração 1985, eles acertaram a renovação de contrato, porém, a queda de rendimento das estrelas pode acabar fazendo com que eles deixem o Rubro-Negro.

Outros dois titulares que podem sair do Flamengo são David Luiz e Everton Ribeiro. De acordo com o portal "UOL", o zagueiro está insatisfeito com o momento do clube e cobra uma reformulação. Caso não seja atendido, o atleta pode utilizar uma clausula contratual e deixar o clube carioca. Já o apoiador poderá receber uma oferta e deixar o Rubro-Negro. De acordo com o "Paparazzo Rubro-Negro", o Fla deseja a transferência do veterano.

Além deles, outros jogadores importantes podem deixar o elenco como Michael, que poderá receber uma proposta de 7 milhões de euros (R$ 45 milhões na cotação atual), de acordo com o jornalista Jorge Nicola, Vitinho, que pode ser negociado, e Diego Ribas, que assim como Diego Alves e Filipe Luís, renovou recentemente, mas terminou o ano em baixa.

Além deles, Gustavo Henrique, Rodinei, Léo Pereira, César e João Gomes podem deixar o Rubro-Negro. O zagueiro Bruno Viana e o volante Robert Piris da Motta estão com um pé fora do Flamengo e deverão deixar o clube carioca em breve.