Kappa é a atual fornecedora do Botafogo - Reprodução

Publicado 11/12/2021 12:00

Rio - As negociações do Botafogo no que diz respeito ao futuro da fornecedora de material esportivo para as próximas temporadas ganharam um novo capítulo. Após a Volt ter feito uma proposta que agradou às expectativas do clube, a Kappa resolveu 'responder na mesma moeda' e apresentou, nesta sexta-feira, novos números ao Alvinegro.



A marca italiana, vale lembrar, é a responsável por assinar os uniformes do Glorioso desde 2019. Por contrato, a companhia pode cobrir qualquer proposta que o Botafogo receber até o mês de dezembro. Neste caso, a Kappa resolveu fazê-lo.

O Botafogo estava inclinado para aceitar os números da Volt, que haviam agradado pelo modelo de negócio. O departamento de negócios do clube agora fará uma nova rodada de análises.



Entre a nova proposta da Kappa, estão o controle das lojas físicas do Botafogo - uma em General Severiano e a outra no Nilton Santos -, garantias financeiras por temporada, distribuição e um aumento no royalties em relação aos números do contrato atual.

Uma questão também colocada à mesa pela marca italiana foi o tempo hábil para realizar uma possível mudança de fornecedor. Caso o Botafogo optar por mudar a marca que assina os uniformes, as novas camisas teriam que ficar prontas até o fim de janeiro, data de estreia do Alvinegro no Campeonato Carioca. A Kappa colocou que, com a renovação, a coisa poderia acontecer de uma forma 'menos desesperada'.

O 'xis' da questão é que, justamente por essa proximidade da data de estreia da próxima temporada, o Botafogo não tem lá um longo tempo para pensar na resposta. Cada proposta tem prós e contras, garantem pessoas do clube. O Alvinegro vai escolher a que entender que melhor lhe valoriza.