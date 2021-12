Sede de General Severiano - Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Sede de General SeverianoVitor Silva/SSPress/Botafogo

Publicado 10/12/2021 13:40

Rio - As chances do Botafogo em mudar a fornecedora de material esportivo em 2022 aumentaram. A Volt, interessada em assinar as camisas do Alvinegro há praticamente dois meses, fez uma nova proposta, se aproximou dos valores pedidos pelo clube e o Glorioso deu mais um passo para selar este acordo.

Financeiramente, os números apresentados pela Volt praticamente chegam naquilo que o Botafogo espera - esse, vale ressaltar, é o principal motivo pela proposta ter agradado. O LANCE! explicou outrora como funciona a engenharia financeira da marca para patrocinar o Glorioso.



Uma das preocupações do Botafogo ainda passa quanto as garantias de distribuição. A Volt, até por ser uma marca nova no mercado, ainda não possui um case de tamanho similar para o Alvinegro ter como ponto comparável, o que gera um pouco de desconfiança.



O que diz respeito à qualidade dos uniformes também entra nessa questão, mas é algo que o Alvinegro tentará se resguardar contratualmente. O Botafogo tem conversas avançadas com a Volt, mas ainda não dá para colocar nada com status de "encaminhado" porque a Kappa ainda pode entrar na jogada.

A marca italiana, atual fornecedora do Alvinegro, tem, por contrato, a chance de igualar qualquer proposta que o clube receber até o fim de dezembro. A companhia europeia deve apresentar novos números em uma proposta de renovação em breve.



Como o Botafogo já está inclinado financeiramente e a "bola da vez" é a Volt, a Kappa corre contra o tempo para tentar igualar as bases da companhia brasileira. Nesse contexto, o Botafogo buscará, claro, o acordo que apresentar as melhores condições.